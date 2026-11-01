В ночь на 1 ноября 2026 года российские войска атаковали Винницу ударными беспилотниками.

Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов.

По словам Моргунова, в результате ночной атаки на Винницу обломки одного из сбитых дронов упали в жилой район.

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Пострадала остановка общественного транспорта, а еще сгорел автомобиль. В соседних жилых домах выбиты или повреждены окна.

Глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная сообщила, что во время массированной российской атаки также были атакованы объекты энергетической инфраструктуры области.

Кроме того, в Виннице повреждена вышка мобильной связи и частное складское здание.

По состоянию на утро 1 ноября обращений в городские больницы после российской атаки на Винницу не поступало.

На месте падения обломков еще ночью работали соответствующие службы. Коммунальные предприятия проверили инженерные сети, после чего общественный транспорт выпустили на маршруты.

С 8:00 к работе должны приступить специальные комиссии и ремонтные бригады. Они будут осматривать поврежденные дома, фиксировать разрушения и определять объем необходимых ремонтных работ.

После осмотра специалисты начнут аварийно-восстановительные работы. К ликвидации последствий российского обстрела также привлечены спасатели и энергетики.

В Винницкой ОВА подчеркнули, что на момент сообщения воздушная атака еще продолжалась, и призвали жителей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.