Атака на Винницу 1 ноября: обломки Шахеда повредили дома и остановку
В ночь на 1 ноября 2026 года российские войска атаковали Винницу ударными беспилотниками.
Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов.
Атака на Винницу 1 ноября: что известно
По словам Моргунова, в результате ночной атаки на Винницу обломки одного из сбитых дронов упали в жилой район.
Пострадала остановка общественного транспорта, а еще сгорел автомобиль. В соседних жилых домах выбиты или повреждены окна.
Глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная сообщила, что во время массированной российской атаки также были атакованы объекты энергетической инфраструктуры области.
Кроме того, в Виннице повреждена вышка мобильной связи и частное складское здание.
По состоянию на утро 1 ноября обращений в городские больницы после российской атаки на Винницу не поступало.
На месте падения обломков еще ночью работали соответствующие службы. Коммунальные предприятия проверили инженерные сети, после чего общественный транспорт выпустили на маршруты.
С 8:00 к работе должны приступить специальные комиссии и ремонтные бригады. Они будут осматривать поврежденные дома, фиксировать разрушения и определять объем необходимых ремонтных работ.
После осмотра специалисты начнут аварийно-восстановительные работы. К ликвидации последствий российского обстрела также привлечены спасатели и энергетики.
В Винницкой ОВА подчеркнули, что на момент сообщения воздушная атака еще продолжалась, и призвали жителей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 712-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.