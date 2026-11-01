Атака на Волынь 10 Шахедами: повреждена инфраструктура, есть раненый
В ночь на 1 ноября 2026 года российские войска атаковали Волынскую область десятью ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом сообщил начальник Волынской областной военной администрации Роман Романюк.
Атака на Волынскую область 1 ноября: что известно
По информации Волынской ОВА, в течение ночи и утра 1 ноября область подвергалась атаке российских беспилотников. Всего в сторону региона было направлено десять дронов типа Shahed.
Попадания и падение обломков зафиксировали на территории Камень-Каширского района. В частности, от российской атаки пострадала Маневичская община.
В результате попаданий и падения обломков повреждены объекты инфраструктуры, в том числе нежилые здания.
По словам главы области, в результате российской атаки один человек получил ранение. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь, информации о его состоянии пока нет.
Погибших в результате атаки нет.
Воздушная тревога в Волынской области продолжается. Жителей призывают оставаться в укрытиях до отбоя из-за угрозы повторных ударов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 712-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.