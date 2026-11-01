На Ровенщине мальчики сами поехали с тортом к тете в гости за 100 км: как обманули взрослых
В Ровенской области два брата в возрасте пяти и шести лет самостоятельно проехали почти 100 километров двумя маршрутками, чтобы навестить тетю и угостить ее тортом.
Об этом сообщила полиция Ровенской области.
В Ровенской области двое мальчиков сами поехали к тете в гости за 100 км: что известно
По данным полиции, “путешествие” двух малолетних братьев началось с поселка Клевань утром 31 октября.
Об исчезновении двух сыновей местная жительница сообщила около 09:30. По ее словам, ориентировочно за час до этого мальчики пошли гулять, но домой так и не вернулись.
На поиски детей сразу же отправились полицейские, кинологи и местные жители.
Правоохранители прочесывали окрестности, пока полицейский общины Василий Долгих не просмотрел записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что братья сели в маршрутку, которая ехала в Ровно.
На этом их путешествие не закончилось. В Ровно маленькие пассажиры пересели на другой автобус, следовавший в село Ивановка в Млиновском районе, где живет их тетя.
Мальчики даже продумали, как не привлекать лишнего внимания. Чтобы никто не заподозрил, что они путешествуют без взрослых, братья оживленно болтали с другими пассажирами.
На поездку дети потратили свои сбережения. Денег хватило не только на проезд, но и на торт для родственницы.
Как объяснили правоохранители, раньше мама не раз возила сыновей к тете, поэтому они хорошо запомнили маршрут и решили повторить его самостоятельно.
Когда мальчики вышли из маршрутки в Ивановке, их уже ждали родные. К счастью, оба брата оказались целыми и невредимыми, а их почти стокилометровое путешествие закончилось благополучно.
После этого ювенальные полицейские провели с родителями профилактическую беседу.