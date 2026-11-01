В Ровенской области два брата в возрасте пяти и шести лет самостоятельно проехали почти 100 километров двумя маршрутками, чтобы навестить тетю и угостить ее тортом.

Об этом сообщила полиция Ровенской области.

В Ровенской области двое мальчиков сами поехали к тете в гости за 100 км: что известно

По данным полиции, “путешествие” двух малолетних братьев началось с поселка Клевань утром 31 октября.

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Об исчезновении двух сыновей местная жительница сообщила около 09:30. По ее словам, ориентировочно за час до этого мальчики пошли гулять, но домой так и не вернулись.

На поиски детей сразу же отправились полицейские, кинологи и местные жители.

Правоохранители прочесывали окрестности, пока полицейский общины Василий Долгих не просмотрел записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что братья сели в маршрутку, которая ехала в Ровно.

На этом их путешествие не закончилось. В Ровно маленькие пассажиры пересели на другой автобус, следовавший в село Ивановка в Млиновском районе, где живет их тетя.

Мальчики даже продумали, как не привлекать лишнего внимания. Чтобы никто не заподозрил, что они путешествуют без взрослых, братья оживленно болтали с другими пассажирами.

На поездку дети потратили свои сбережения. Денег хватило не только на проезд, но и на торт для родственницы.

Как объяснили правоохранители, раньше мама не раз возила сыновей к тете, поэтому они хорошо запомнили маршрут и решили повторить его самостоятельно.

Когда мальчики вышли из маршрутки в Ивановке, их уже ждали родные. К счастью, оба брата оказались целыми и невредимыми, а их почти стокилометровое путешествие закончилось благополучно.

После этого ювенальные полицейские провели с родителями профилактическую беседу.