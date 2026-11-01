На Рівненщині двоє братів віком п’ять та шість років самостійно проїхали майже 100 кілометрів двома маршрутками, щоб провідати тітку й пригостити її тортом.

Про це повідомила поліція Рівненської області.

На Рівненщини двоє хлопчиків самі поїхали до тітки в гості за 100 км: що відомо

За даними поліції, мандрівка двох малолітніх братів почалася з селища Клевань уранці 31 жовтня.

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Про зникнення двох синів місцева жителька повідомила близько 09:30. За її словами, орієнтовно за годину до цього хлопчики пішли гуляти, але додому так і не повернулися.

На пошуки дітей негайно вирушили поліцейські, кінологи та місцеві жителі.

Правоохоронці перевіряли прилеглу територію, поки поліцейський офіцер громади Василь Долгих не переглянув записи камер відеоспостереження. Виявилося, що брати сіли в маршрутку, яка прямувала до Рівного.

На цьому їхня мандрівка не закінчилася. У Рівному маленькі пасажири пересіли до іншого автобуса, що прямував до села Іванівка на Млинівщині, де живе їхня тітка.

Хлопчики навіть продумали, як не привертати зайвої уваги. Щоб ніхто не запідозрив, що вони подорожують без супроводу дорослих, брати жваво розмовляли з іншими пасажирами.

Для поїздки діти використали власні заощадження. Грошей вистачило не лише на проїзд, а й на торт для родички.

Як пояснили правоохоронці, раніше мама неодноразово возила синів до тітки, тому вони добре запам’ятали маршрут і вирішили повторити його самостійно.

Коли хлопчики вийшли з маршрутки в Іванівці, на них уже чекали рідні. На щастя, обидва брати знайшлися неушкодженими, а їхня майже стокілометрова мандрівка завершилася благополучно.

Після цього ювенальні поліцейські провели з батьками профілактичну бесіду.

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