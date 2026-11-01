РФ атаковала Острожский район Ровенской области: вспыхнул дом, пострадали люди
В результате атаки на Острожский район Ровенской области 1 ноября пострадали как минимум четыре человека.
Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Атака на Острожский район 1 ноября: что известно
В результате российской атаки на Острожский район Ровенской области загорелся жилой дом. По данным ГСЧС, огонь охватил площадь 100 кв. м.
На место прибыли спасатели, которые быстро потушили пожар. Информации о масштабах повреждений дома и причине возгорания, кроме самого нападения, в сообщении нет.
По предварительным данным, в результате российского нападения на Острожский район 1 ноября пострадали четыре человека.
Напомним, в ночь на 29 октября российские войска атаковали гражданское предприятие в Сарненском районе Ровенской области.
В результате удара погиб мужчина, а на территории предприятия возник пожар, который ликвидировали спасатели.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 712-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.