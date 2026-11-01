В результате атаки на Острожский район Ровенской области 1 ноября пострадали как минимум четыре человека.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Атака на Острожский район 1 ноября: что известно

В результате российской атаки на Острожский район Ровенской области загорелся жилой дом. По данным ГСЧС, огонь охватил площадь 100 кв. м.

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На место прибыли спасатели, которые быстро потушили пожар. Информации о масштабах повреждений дома и причине возгорания, кроме самого нападения, в сообщении нет.

По предварительным данным, в результате российского нападения на Острожский район 1 ноября пострадали четыре человека.

Напомним, в ночь на 29 октября российские войска атаковали гражданское предприятие в Сарненском районе Ровенской области.

В результате удара погиб мужчина, а на территории предприятия возник пожар, который ликвидировали спасатели.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 712-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

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