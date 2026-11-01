Во время вечерних взрывов в Краматорске Донецкой области армия РФ уничтожила здание горисполкома.

Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

Взрывы в Краматорске 31 октября: что известно

Российские войска атаковали центральную часть Краматорска, где находится здание горисполкома. По словам Гончаренко, авиаудар уничтожил здание, которое было одним из символов украинской государственности в городе.

Сейчас смотрят

— Россия уничтожила авиаударом центральное здание украинской государственности в Краматорске. Площадь Мира, исполком, — написал он.

Гончаренко напомнил, что с этим зданием связана значительная часть новейшей истории города.

— Здание пережило оккупантов в четырнадцатом. Штурмы. Шины. Освобождение. Здесь была история, дух машиностроения, революции, жизнь города и его планы. Фундамент украинского Краматорска, — отметил он.

В данный момент информации о погибших или раненых не поступало.

Окончательные последствия взрывов в Краматорске и авиаудара по зданию исполкома уточняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 712-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.