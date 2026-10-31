В Киеве во время воздушной тревоги работала противовоздушная оборона. В результате падения обломков последствия фиксируют в Оболонском, Дарницком и Деснянском районах, есть пострадавшие люди.

Обновлено в 22:00. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

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Во время атаки в столице активно работали силы противовоздушной обороны. Городские власти призвали жителей Киева находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

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Вскоре стало известно о падении обломков в Оболонском районе столицы.

Обломки сбитого вражеского объекта упали непосредственно на территории торгового центра.

Сначала сообщалось, что в результате падения обломков пострадала женщина.

Вскоре в КГВА добавили, что также в результате вражеской атаки получила ранения 12-летняя девочка.

Медики и экстренные службы осмотрели ребенка. Как отмечается, девочке оказали необходимую медицинскую помощь на месте происшествия.

По предварительным данным, в Дарницком районе беспилотник упал на открытой территории.

В Деснянском районе в результате падения дрона возникло возгорание на нежилой территории и припаркованных автомобилей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 711-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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