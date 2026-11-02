В ночь на 2 ноября враг атаковал Кременчугский район Полтавской области ударными беспилотниками.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Атака на Кременчугский район 2 ноября: что известно

По словам Виталия Дякивнича, в Градизской общине Кременчугского района вражеский БпЛА упал на территорию частного домовладения. В результате были повреждены четыре соседних жилых дома и автомобили.

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В результате атаки на Кременчугский район 2 ноября один человек получил травмы. Пострадавшему оказали необходимую помощь прямо на месте происшествия.

Кроме того, в Лохвицкой общине Полтавской области обломки российского беспилотника повредили жилой дом. По предварительным данным, там обошлось без пострадавших.

Информация о последствиях атаки на Полтавскую область 2 ноября уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 713-е сутки.

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