За последние сутки на фронте ликвидировали как минимум 2 500 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 2 ноября 2026 года

  • личного состава — около 1 592 770 (+2 500),
  • танков — 12 452 (+1),
  • боевых бронированных машин — 25 629 (+7),
  • артиллерийских систем — 51 801 (+46),
  • реактивных систем залпового огня — 2 251 (+2),
  • средств противовоздушной обороны — 1 731 (+1),
  • самолетов — 452,
  • вертолетов — 356,
  • наземных робототехнических комплексов — 3 063 (+9),
  • беспилотников оперативно-тактического уровня — 592 541 (+936),
  • крылатых ракет — 5 140,
  • кораблей и катеров — 35,
  • подводных лодок — 2,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 169 110 (+371),
  • специальной техники — 4 863 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 713-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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