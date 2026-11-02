Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери врага на 2 ноября: ВСУ уничтожили 2500 оккупантов и 936 дронов
За последние сутки на фронте ликвидировали как минимум 2 500 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 2 ноября 2026 года
- личного состава — около 1 592 770 (+2 500),
- танков — 12 452 (+1),
- боевых бронированных машин — 25 629 (+7),
- артиллерийских систем — 51 801 (+46),
- реактивных систем залпового огня — 2 251 (+2),
- средств противовоздушной обороны — 1 731 (+1),
- самолетов — 452,
- вертолетов — 356,
- наземных робототехнических комплексов — 3 063 (+9),
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 592 541 (+936),
- крылатых ракет — 5 140,
- кораблей и катеров — 35,
- подводных лодок — 2,
- автомобильной техники и автоцистерн — 169 110 (+371),
- специальной техники — 4 863 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 713-е сутки.
Сейчас смотрят
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.