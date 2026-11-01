С утра воскресенья, 1 ноября, российские оккупанты атаковали Украину более чем 300 дронами, в том числе и реактивными.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Атака на Украину днем 1 ноября: сколько дронов запустила РФ

Так, с 06:30 до 19:00 воскресенья враг запустил:

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326 ударных беспилотников (из которых 55 – реактивные), дронов Гербера и БпЛА других типов;

шесть ракет-дронов S8000 Бандероль/Дань-Т.

По предварительным данным Воздушных сил, противовоздушная оборона сбила и подавила 274 БпЛА (46 из них – реактивные), а также все шесть S8000 Бандероль/Дань-Т.

Более 20 ударных дронов еще фиксировались в воздушном пространстве Украины, боевая работа продолжается.

Атака на Украину 1 ноября: какие последствия

С утра 1 ноября под атакой дронов оказался ряд регионов Украины

В частности, утром прогремели взрывы в Решетиловской общине Полтавской области. В результате падения обломков беспилотника поврежден жилой дом, пострадал ребенок.

Во время атаки на Острожский район Ровенской области пострадали по меньшей мере четыре человека, загорелся жилой дом.

Враг атаковал и Волынскую область, запустив десять ударных БпЛА. В результате попаданий и падения обломков повреждены объекты инфраструктуры.

В Черновцах в результате удара пострадал мужчина, зафиксировано повреждение административного здания.

Кроме того, под атакой оказался энергетический объект в Кременецкой общине Тернопольской области, в результате чего 12 населенных пунктов остались без света.

В Казатине (Винницкая область) российский дрон попал по территории общежития профессионального училища. Погибли 13-летняя девочка и женщина, среди пострадавших – трое детей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 712-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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