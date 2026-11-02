В результате артиллерийского обстрела Никополя со стороны российских войск пострадали двое детей — мальчики в возрасте четырех и десяти лет.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

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По данным Днепропетровской ОВА, среди пострадавших — двое родных братьев.

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В частности, четырехлетний мальчик получил ранение. Его госпитализировали в больницу.

Еще один 10-летний мальчик получил медицинскую помощь на месте происшествия. В дальнейшем он будет проходить лечение амбулаторно на дому.

Кроме того, в результате артиллерийских обстрелов российских войск в Никополе поврежден частный жилой дом.

Российские войска продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Никопольского района. Накануне враг нанес почти 30 ударов по территории района, применяя как тяжелую артиллерию, так и ударные беспилотники.

Под ударами оказались Никополь, Марганецкая, Покровская и Красногригорьевская общины.

В результате этих атак повреждены частные жилые дома и объекты местной инфраструктуры. Также ранения получил 57-летний мужчина — в состоянии средней тяжести его доставили в медучреждение.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 713-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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