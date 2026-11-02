За прошедшие сутки и ночью российские ударные дроны атаковали ряд общин на Житомирщине.

Об этом сообщил Виталий Бунечко, глава Житомирской областной военной администрации.

Атака на Житомирщину

По словам Виталия Бунечко, российские дроны атаковали Андрушевскую, Бердичевскую, Житомирскую, Звягельскую, Коростенскую, Ружинскую, Черняховскую общины.

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— Враг целился в объекты энергетической и логистической инфраструктуры. По гражданским административным помещениям и частным домам, — сообщил руководитель ОВА.

Известно о трех пострадавших, среди них один ребенок. Медики оказывают необходимую медицинскую помощь.

На местах вражеских атак работают специальные службы.

Напомним, что 23 октября после ночной атаки более 900 населенных пунктов Житомирской области остались без электричества.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 713-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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