В ночь на 3 ноября РФ вновь атаковала энергетическую и гражданскую инфраструктуру на юге Одесской области.

Атака на Одесскую область 3 ноября 2026 года: последствия

О последствиях атаки на Одесскую область 3 ноября сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

По его словам, враг снова попал по критическим объектам на юге области. Существенные разрушения получило оборудование ДТЭК Одесские электросети, которое за последние два месяца неоднократно становилось целью российских атак.

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Кроме того, под удар попал гражданский сектор: повреждены административные здания, складские помещения и производственные цеха местного предприятия пищевой промышленности.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Масштабные разрушения энергетического оборудования повлекли за собой перебои с электроснабжением в регионе.

В компании ДТЭК подтвердили факт удара по своему объекту.

— В полночь враг атаковал энергетический объект ДТЭК на юге Одесской области. Разрушения значительны. Восстановление оборудования потребует времени, — сообщили в ДТЭК.

В компании также отметили, что аварийные бригады энергетиков приступили к выполнению восстановительных работ сразу, как только это позволила ситуация с безопасностью, чтобы как можно быстрее запитать обесточенные дома.

Фото: Одесская ОВА

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