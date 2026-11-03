У ніч проти 3 листопада РФ знову атакувала енергетичну та цивільну інфраструктуру на півдні Одеської області.

Атака на Одеську область 3 листопада 2026 року: наслідки

Про наслідки атаки на Одеську область 3 листопада повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

За його словами, ворог знову поцілив по критичних об’єктах на півдні області. Суттєвих руйнувань зазнало обладнання ДТЕК Одеські електромережі, яке за останні два місяці неодноразово ставало ціллю російських атак.

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Крім того, під удар потрапив цивільний сектор: пошкоджено адміністративні будівлі, складські приміщення та виробничі цехи місцевого підприємства харчової промисловості.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

Масштабні руйнування енергетичного обладнання спричинили перебої з електропостачанням у регіоні.

У компанії ДТЕК підтвердили факт удару по своєму об’єкту.

— Опівночі ворог атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК на півдні Одеської області. Руйнування значні. Відновлення обладнання потребуватиме часу, — повідомили в ДТЕК.

У компанії також зазначили, що аварійні бригади енергетиків стали до виконання відновлювальних робіт одразу, щойно це дозволила безпекова ситуація, щоб якнайшвидше заживити знеструмлені домівки.

Фото: Одеська ОВА

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