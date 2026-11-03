Атака на Харьков: город частично без отопления, есть перебои в работе транспорта
- В Харькове после российских ударов по критической инфраструктуре возникли проблемы с отоплением и горячим водоснабжением.
- Коммунальные и аварийные службы работают над восстановлением услуг, однако последствия атаки также повлияли на работу городского транспорта.
- В Харьковском городском совете объяснили, какие ограничения действуют для пассажиров метро, трамваев и троллейбусов.
В Харькове в результате российских ударов по объектам критической инфраструктуры города и области частично прекратили подачу тепла и горячей воды. Также возникли перебои в работе общественного транспорта.
Об этом сообщили в Харьковском городском совете.
В Харькове частично отсутствует отопление и горячая вода
Из-за повреждений инфраструктурных объектов в Харькове временно приостановили теплоснабжение и подачу горячей воды.
В настоящее время коммунальные и аварийные службы проводят необходимые работы, чтобы как можно скорее возобновить предоставление услуг жителям города.
Как работает общественный транспорт в Харькове
Из-за нестабильного напряжения в электросетях возможны отклонения от установленного графика движения поездов метрополитена.
Кроме того, из-за перебоев с электроснабжением в городе частично остановился наземный электротранспорт.
В частности, временно не курсируют троллейбусы №13, 20, 34 и 57. В то же время маршруты троллейбусов №13 и 34 обслуживают автобусы.
Трамваи №16 и 16А движутся по измененному маршруту:
Разворотный круг Салтовское – проспект Тракторостроителей – улица Непокоренных – улица Академика Павлова – Семиградский въезд – улица Виринская – улица Моисеевская – улица Шевченко – разворотный круг Журавловский гидропарк.
В городском совете извинились перед пассажирами за временные неудобства.