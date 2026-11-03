В Харькове в результате российских ударов по объектам критической инфраструктуры города и области частично прекратили подачу тепла и горячей воды. Также возникли перебои в работе общественного транспорта.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете.

В Харькове частично отсутствует отопление и горячая вода

Из-за повреждений инфраструктурных объектов в Харькове временно приостановили теплоснабжение и подачу горячей воды.

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В настоящее время коммунальные и аварийные службы проводят необходимые работы, чтобы как можно скорее возобновить предоставление услуг жителям города.

Как работает общественный транспорт в Харькове

Из-за нестабильного напряжения в электросетях возможны отклонения от установленного графика движения поездов метрополитена.

Кроме того, из-за перебоев с электроснабжением в городе частично остановился наземный электротранспорт.

В частности, временно не курсируют троллейбусы №13, 20, 34 и 57. В то же время маршруты троллейбусов №13 и 34 обслуживают автобусы.

Трамваи №16 и 16А движутся по измененному маршруту:

Разворотный круг Салтовское – проспект Тракторостроителей – улица Непокоренных – улица Академика Павлова – Семиградский въезд – улица Виринская – улица Моисеевская – улица Шевченко – разворотный круг Журавловский гидропарк.

В городском совете извинились перед пассажирами за временные неудобства.

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