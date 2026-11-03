Взрывы в Днепре прогремели утром 3 ноября во время очередной российской атаки.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Около 04:00 глава Днепропетровской областной администрации Александр Ганжа сообщил, что российские войска нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Днепре и Криворожском районе.

Сейчас смотрят

Позже глава области сообщил о новых ударах по Днепру, в результате которых были повреждены жилые дома.

— На рассвете враг снова нанес удары по Днепру. Повреждены дома. Есть раненые, — отметил Ганжа.

Мэр Днепра Борис Филатов уточнил, что в Самарском районе, кроме ТЭЦ, под удар попали жилой квартал и отделение полиции. Также повреждена больница.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что российские войска массированно атаковали Днепр ракетами ночью и утром 3 ноября. По его словам, главной целью была энергетическая инфраструктура города.

— Удар застал людей, когда одни еще собирались на работу, а другие уже были в пути. Обычное утро, в которое россияне нанесли удар по мирному городу, — отметил Лукашук.

Количество раненых и степень тяжести их травм сейчас уточняют.

По последней информации начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, 15 человек получили ранения из-за утренних взрывов в Днепре. Трое мужчин — в тяжелом состоянии.

Экстренные службы устраняют последствия обстрелов. Поисково-спасательную операцию усложняет постоянная угроза повторных ударов РФ.

Информация о масштабах разрушений и пострадавших в результате взрывов в Днепре 3 ноября уточняется.