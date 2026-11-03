Взрывы в Днепре: под ударом энергетика и дома, есть раненые
Взрывы в Днепре прогремели утром 3 ноября во время очередной российской атаки.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Взрывы в Днепре 3 ноября: что известно
Около 04:00 глава Днепропетровской областной администрации Александр Ганжа сообщил, что российские войска нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Днепре и Криворожском районе.
Позже глава области сообщил о новых ударах по Днепру, в результате которых были повреждены жилые дома.
— На рассвете враг снова нанес удары по Днепру. Повреждены дома. Есть раненые, — отметил Ганжа.
Мэр Днепра Борис Филатов уточнил, что в Самарском районе, кроме ТЭЦ, под удар попали жилой квартал и отделение полиции. Также повреждена больница.
Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что российские войска массированно атаковали Днепр ракетами ночью и утром 3 ноября. По его словам, главной целью была энергетическая инфраструктура города.
— Удар застал людей, когда одни еще собирались на работу, а другие уже были в пути. Обычное утро, в которое россияне нанесли удар по мирному городу, — отметил Лукашук.
Количество раненых и степень тяжести их травм сейчас уточняют.
По последней информации начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, 15 человек получили ранения из-за утренних взрывов в Днепре. Трое мужчин — в тяжелом состоянии.
Экстренные службы устраняют последствия обстрелов. Поисково-спасательную операцию усложняет постоянная угроза повторных ударов РФ.
Информация о масштабах разрушений и пострадавших в результате взрывов в Днепре 3 ноября уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 714-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Днепропетровская ОВА