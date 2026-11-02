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В поселке Комышеваха Запорожской области в результате российской атаки 2 ноября погибли 24 человека. Среди них – полицейский и двое спасателей.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.

Удар россиян по Комышевахе: какие последствия

— Масштаб трагедии трудно осознать. Уже известно о 24 погибших людях. Есть раненые и пропавшие без вести, – отметил Семикин.

По его словам, враг нанес прицельные удары по центру поселка как минимум девятью управляемыми авиабомбами ФАБ-3000. Среди погибших – сотрудник полиции и двое спасателей ГСЧС.

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В результате атаки пять человек получили ранения, есть пропавшие без вести. В настоящее время на месте российского удара продолжаются поисково-спасательные работы.

Завтра, 3 ноября, в Запорожской области – День траура по погибшим в результате российских ударов по Комышевке.

Подробности атаки рассказал президент Владимир Зеленский. Он сообщил, что с утра российские войска несколько раз атаковали авиабомбами школу, возле которой обычно выдавали гуманитарную помощь.

Сначала оккупанты нанесли удар по зданию, после чего сбросили еще девять авиабомб. Повторная атака была направлена именно на укрытие, где находились люди.

— Россияне не могли не знать, что каждую неделю местные жители, которые остались в Комышевахе, получали гуманитарную помощь именно там, – подчеркнул президент.

Зеленский назвал это нападение очередным подтверждением того, что Россия “не хочет никакой деэскалации, никакой реальной справедливости”.

— После гуманитарной операции в Олешках был момент, когда следующие шаги могли бы показать, что приближение мира возможно. Такими убийствами Россия подает абсолютно противоположный сигнал – Россия рассчитывает на дальнейшие убийства. Нужен ответ на это, ответ от мира. Сильный и жесткий, – отметил Зеленский.

Погибли спасатели Денис Коноваленко и Алексей Сущевский

В ГСЧС сообщили, что в результате российской атаки погибли спасатели Денис Коноваленко и Алексей Сущевский. Обоим мужчинам было по 44 года.

Денис Коноваленко посвятил службе гражданской защиты почти 12 лет. Алексей Сущевский присоединился к рядам ГСЧС в 2013 году и более 13 лет работал в пожарно-спасательных подразделениях Запорожья.

Спасатели ежедневно выезжали на вызовы, помогали людям, работали в опасных условиях и подвергали себя риску ради спасения других.

Оба мужчины были отмечены государственными наградами. Денис Коноваленко получил награду президента Украины За оборону Украины. Служба Алексея Сущевского была отмечена этой же наградой и медалью Защитнику Отечества.

— Сегодня их семьи переживают невосполнимую утрату. Без мужей остались жены, без отца — 4 детей: 18-летний и 19-летний сыновья, 12-летняя и 8-летняя дочери, – добавили в ГСЧС.

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