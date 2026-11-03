Взрывы в Харькове сегодня, 3 ноября, прогремели во время комбинированной российской атаки с применением баллистического оружия и управляемых авиабомб.

О последствиях российского удара сообщили начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 3 ноября около 03:20 российские войска нанесли авиаудар по Немышлянскому району Харькова.

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Попадание пришлось на переход между корпусами больницы. В результате атаки поврежден фасад здания, одно из медицинских отделений, а также выбиты окна.

Кроме того, повреждения получили еще одно медицинское учреждение, лаборатория и окна десяти многоквартирных жилых домов. Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что в общей сложности в больнице и окружающих домах выбито более тысячи окон. Также было известно о повреждении десяти легковых автомобилей.

Число пострадавших в результате российской атаки выросло до 73 человек. Среди них — пациенты больницы, медицинские работники и жители соседних домов. Раньше сообщалось о 62 пострадавших.

По предварительной информации областных властей, 226 пациентов больницы планировали эвакуировать в другие медицинские учреждения.

Правоохранители изъяли на месте удара обломки боеприпаса. По предварительным данным следствия, российские войска могли применить авиабомбу ФАБ-250 с модулем управления УМПК-5Р.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

На месте атаки работают экстренные службы и правоохранители, которые фиксируют последствия российского удара.