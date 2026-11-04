Взрывы в Вильнянске 4 ноября: повреждена пятиэтажка, есть погибшие
В результате взрывов в Вильнянске Запорожской области 4 ноября погибли два человека.
Об этом сообщил и.о. начальника Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.
Взрывы в Вильнянске 4 ноября: что известно
По информации Запорожской ОВА, российские войска дважды атаковали Вильнянск. В результате ударов поврежден пятиэтажный жилой дом и частные дома.
На территории многоэтажки возник пожар, который спасатели уже потушили.
В результате взрывов в Вильнянске 4 ноября погибли двое местных жителей — 52-летняя женщина и 63-летний мужчина. Еще один мужчина, которому 59 лет, получил ранения.
Информация о масштабах повреждений уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 715-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.