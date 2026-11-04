Во время очередной вражеской атаки дронов на столицу 4 ноября 2026 года в нескольких районах Киева зафиксировано падение обломков сбитых беспилотников, что привело к возгоранию.

Об этом сообщил городской глава Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве: что произошло сегодня, 4 ноября 2026 года

По словам Кличко, попадания и разрушения зафиксированы в двух районах города:

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Святошинский район: в результате падения обломков вражеского БПЛА вспыхнул пожар на кровле частного жилого дома.

Голосеевский район: обломки сбитого беспилотника упали на открытой территории, где также возникло возгорание.

На места происшествия немедленно выехали подразделения ГСЧС и другие оперативно-спасательные службы.

— Экстренные службы направляются на места, — подтвердил Виталий Кличко.

Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

В ночь на 4 ноября российские войска запустили по Украине беспилотники разных типов. Среди них были ударные Shahed, дроны типа Гербера и беспилотники-имитаторы Пародия, 81 из которых — реактивные.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 715-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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