Взрывы в Киеве 4 ноября: Кличко сообщил о последствиях в двух районах
- Кличко сообщил о падении обломков БПЛА в Киеве.
- Последствия попадания зафиксированы в нескольких районах Киева.
Во время очередной вражеской атаки дронов на столицу 4 ноября 2026 года в нескольких районах Киева зафиксировано падение обломков сбитых беспилотников, что привело к возгоранию.
Об этом сообщил городской глава Виталий Кличко.
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По словам Кличко, попадания и разрушения зафиксированы в двух районах города:
- Святошинский район: в результате падения обломков вражеского БПЛА вспыхнул пожар на кровле частного жилого дома.
- Голосеевский район: обломки сбитого беспилотника упали на открытой территории, где также возникло возгорание.
На места происшествия немедленно выехали подразделения ГСЧС и другие оперативно-спасательные службы.
— Экстренные службы направляются на места, — подтвердил Виталий Кличко.
Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
В ночь на 4 ноября российские войска запустили по Украине беспилотники разных типов. Среди них были ударные Shahed, дроны типа Гербера и беспилотники-имитаторы Пародия, 81 из которых — реактивные.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 715-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.