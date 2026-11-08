После атаки на Полтавщину четыре человека получили травмы, возникли пожары
На Полтавщине в результате российских атак травмированы четыре человека.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Атака на Полтавщину
По информации спасателей, в результате вражеских ударов возникли разрушения и пожары на нескольких локациях, в том числе на территории частных предприятий.
Работу спасателям ГСЧС усложняли постоянные угрозы повторных вражеских ударов.
Ночью 2 ноября враг атаковал Кременчугский район Полтавской области ударными дронами. Взрывами повреждены жилые дома, один человек получил ранения.
25 октября россияне атаковали Эпицентр в Полтаве. Один человек пострадал.
Поздним вечером 22 октября российские ударные беспилотники атаковали объект железнодорожной инфраструктуры на Полтавщине. 22 октября в Кременчуге Полтавской области российский беспилотник атаковал здание частной телерадиокомпании.
15 октября российский ударный дрон попал недалеко от школы в Полтаве.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 719-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.