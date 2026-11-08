Объект критической инфраструктуры поражен во время вечерних взрывов в Черкассах 7 ноября.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец.

Взрывы в Черкассах 7 ноября: что известно

Взрывы в Черкассах 7 ноября прогремели после 21:00.

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О последствиях атаки в областной военной администрации сообщили утром 8 ноября. По словам Игоря Табурца, тогда в областном центре был поражен объект критической инфраструктуры.

Поэтому в отдельных домах могут быть перебои со светом и теплом.

Необходимые службы работают над ликвидацией еще с ночи. Деталей по понятным причинам, отмечает глава ОВА, сообщать не будут.

Последствия падения вражеских целей, продолжает Игорь Табурец, фиксируют также на нескольких частных предприятиях. Окончательные данные будут уже после тщательного обследования.

Кроме того, в Черкасском районе повреждена линия электропередачи. Восстановительные работы продолжаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 719-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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