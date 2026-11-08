Об’єкт критичної інфраструктури уражено під час вечірніх вибухів у Черкасах 7 листопада.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Вибухи в Черкасах 7 листопада: які наслідки

Вибухи в Черкасах 7 листопада прогриміли після 21:00.

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Про наслідки атаки в обласній військовій адміністрації повідомили лише вранці 8 листопада. За словами Ігоря Табурця, тоді в обласному центрі було уражено об’єкт критичної інфраструктури.

Через це в окремих будинках можуть бути перебої зі світлом і теплом.

Необхідні служби працюють над ліквідацією ще з ночі. Деталей зі зрозумілих причин, наголошує очільник ОВА, повідомляти не будуть.

Наслідки від падіння ворожих цілей, продовжує Ігор Табурець, фіксують також на кількох приватних підприємствах. Остаточні дані будуть вже після ретельного обстеження.

Крім того, у Черкаському районі пошкоджено лінію електропередачі. Відновлювальні роботи тривають.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 719-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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