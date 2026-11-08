На Житомирщине в результате неоднократных российских атак беспилотниками полностью уничтожена электроподстанция Овруч. Восстановление электроснабжения потребует значительного времени.

Об этом сообщил Овручский городской голова Иван Коруд.

Уничтожена подстанция Овруч

По его словам, российские войска неоднократно наносили удары дронами по электроподстанции Овруч. В результате атак объект полностью уничтожен.

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Мэр призвал жителей общины быть готовыми к длительным отключениям света.

В то же время Иван Коруд подчеркнул, что даже возобновление электроснабжения не будет означать исчезновение угрозы. Поэтому он призвал жителей строго соблюдать правила светомаски в вечернее и ночное время.

В частности, необходимо выключить наружное освещение зданий, рекламные конструкции, световые вывески, подсветку фасадов, витрин и других объектов.

Эти требования касаются не только предприятий, учреждений и организаций, но и частных домовладений. Жителей просят выключать освещение дворов, придомовых территорий и фасадов, а также любой свет, который может быть заметен снаружи.

Городской голова подчеркнул, что соблюдение светомаскировки является необходимой мерой безопасности, от которой зависит защита общины и жизни людей.

Атака на Житомирщину

По информации руководителя Житомирской ОВА Виталия Бунечко, со вчерашнего вечера под вражеской атакой были частные дома и объекты тепло- и энергоснабжения. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Житомире без отопления осталось 140 жилых домов. Ремонтные бригады уже приступили к подключению.

Из-за повреждений энергосистемы в стране в области действуют 3.5 очереди почасовых отключений света — это более 1000 населенных пунктов и более 312 тыс. потребителей.

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