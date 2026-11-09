Критическая и жилищная инфраструктура пострадала в результате атаки на Черкассы и область, которая длилась с вечера 9 ноября.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Атака на Черкассы и область: что известно

По информации главы ОВА, с вечера воскресенья, 8 ноября, украинские защитники отражали очередную воздушную атаку РФ.

Сейчас смотрят

На территории области силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили пять российских ракет и пять дронов.

Под ударом оказался, в частности, областной центр.

Так, после атаки на Черкассы зафиксировали повреждения критической инфраструктуры. Подробности о пострадавших объектах в ОВА не разглашают из соображений безопасности.

Кроме того, обломками и взрывной волной повреждены как минимум три частных жилых дома. Также загорелся гараж.

В другом месте повреждено здание частного предприятия.

В Черкасском районе обломки российской воздушной цели повредили объект критической инфраструктуры.

В Уманском районе из-за падения вражеского беспилотника в поле загорелись восемь стогов соломы.

По словам Игоря Табурца, обошлось без пострадавших.

Сейчас все соответствующие службы работают. Обследование территорий продолжается, поэтому информация о последствиях атаки на Черкасскую область будет уточняться.

Напомним, вечером 7 ноября российские войска также атаковали Черкассы, повредив объект критической инфраструктуры.

Взрывы в областном центре прогремели после 21:00. О последствиях удара начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил утром 8 ноября.

По его словам, из-за повреждения инфраструктурного объекта в некоторых домах могли возникнуть перебои с электро- и теплоснабжением.

Кроме того, последствия падения вражеских летательных аппаратов зафиксировали на территории нескольких частных предприятий.

В Черкасском районе также была повреждена линия электропередачи.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 720-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.