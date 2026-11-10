Сегодня утром РФ атаковала Кропивницкий. Под удар попал торговый центр Эпицентр, там возник пожар.

Об этом сообщают в ГСЧС, начальник Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович и Суспільне Кропивницкий.

Атака на Эпицентр в Кропивницком

— Враг нанес удар по гражданской инфраструктуре областного центра. Попание пришлось по одной из торговых сетей, — написал в соцсетях Андрей Райкович.

По данным спасателей ГСЧС, сегодня утром в результате российской атаки загорелся автомобиль на стоянке и пострадали два человека. Как сообщает Суспільне, после вражеской атаки в больницу госпитализировали двух мужчин с ожогами лица, рук и ног. Состояние обоих оценивается как тяжелое. У одного мужчины ожоги охватывают до 40% тела, у другого – 25%.

Сейчас смотрят

В результате повторного удара возник пожар на одном из объектов гражданской инфраструктуры. Работа усугубляется постоянной угрозой повторных обстрелов.

Как сообщает Суспільне, вражеский удар пришелся по ТЦ Эпицентр.

Начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что из-за пожара на объекте гражданской инфраструктуры специалисты областного центра контроля и профилактики болезней провели исследование качества воздуха в 101-м микрорайоне Кропивницкого. По результатам мониторинга, зафиксировано превышение концентрации: сажи — в 5 раз, пыли — в 3 раза, формальдегида — в 5,2 раза, сернистого ангидрида — в 1,7 раза, углекислого газа — в 1,6 раза, диоксида азота — в 1,6 раза.

Специалисты рекомендуют меньше находиться на открытом воздухе в этом микрорайоне или использовать защитные маски. В других районах города превышения не зафиксированы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 721-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГСЧС, Суспільне

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.