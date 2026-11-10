В ночь на 10 ноября российские войска атаковали Полтавскую область с помощью дронов.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Атака на Полтавскую область 9 ноября: что известно

В Полтавском районе в результате российской атаки зафиксировано попадание вражеского беспилотника в объект энергетики.

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Об этом в 23:34 9 ноября сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

Позже стало известно о попадании российского БпЛА в промышленное предприятие в Кременчуге.

По предварительным данным, люди в результате удара по предприятию не пострадали.

Окончательные последствия атаки на Полтавскую область 9 ноября уточняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 721-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.