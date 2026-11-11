После массированной атаки российских беспилотников на Кривой Рог вечером 10 ноября часть города осталась без электричества.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Атака на Кривой Рог 10 ноября: что известно

Российские войска поздно вечером 10 ноября массированно атаковали ударными беспилотниками объекты критической инфраструктуры Кривого Рога.

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В результате ударов часть города осталась без электричества. В частности, на резервное питание от генераторов перешли некоторые больницы и насосные станции водоканала.

По словам Александра Вилкула, энергетики, тепловики и коммунальные службы работали всю ночь, а утром продолжили восстанавливать поврежденные объекты.

Несмотря на перебои с электричеством, в городе удалось возобновить штатную работу электротранспорта. Также продолжаются работы на котельных.

Из-за отключения электричества в одной из шахт под землей были заблокированы девять работников. Спасатели эвакуировали их на поверхность.

Кроме объектов гражданской инфраструктуры, в результате атаки повреждены пять жилых домов.

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате атаки на Кривой Рог 10 ноября нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 722-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.