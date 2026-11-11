Ракетная атака на Харьков: вспыхнул масштабный пожар, есть пострадавшая
Ночью Россия атаковала Харьков ракетами. Под ударом оказались Индустриальный и Салтовский районы.
Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов, ГСЧС и Харьковская областная прокуратура.
Атака на Харьков 11 ноября
По данным спасателей, одна из российских ракет ударила по территории гаражного кооператива в Салтовском районе. В прокуратуре уточнили, что РФ применила малогабаритную ракету типа Бандероль. Возник пожар на площади 900 кв. м: горели 38 гаражных боксов и 15 автомобилей. В прокуратуре приводят данные, что повреждены 72 гаража и автомобили.
Также повреждены многоэтажные жилые дома, легковые автомобили и гаражи. Женщина получила острую реакцию на стресс.
При процессуальном руководстве прокуроров начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Утром по Салтовскому району россияне ударили реактивным Шахедом.