Ночью Россия атаковала Харьков ракетами. Под ударом оказались Индустриальный и Салтовский районы.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов, ГСЧС и Харьковская областная прокуратура.

Атака на Харьков 11 ноября

По данным спасателей, одна из российских ракет ударила по территории гаражного кооператива в Салтовском районе. В прокуратуре уточнили, что РФ применила малогабаритную ракету типа Бандероль. Возник пожар на площади 900 кв. м: горели 38 гаражных боксов и 15 автомобилей. В прокуратуре приводят данные, что повреждены 72 гаража и автомобили.

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Также повреждены многоэтажные жилые дома, легковые автомобили и гаражи. Женщина получила острую реакцию на стресс.

При процессуальном руководстве прокуроров начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Утром по Салтовскому району россияне ударили реактивным Шахедом.

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