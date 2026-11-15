Вранці у неділю, 15 листопада, пролунав потужний вибух у Кропивницькому. Російський безпілотник влучив у житловий будинок на території міста. Відомо про трьох постраждалих.

Оновлено о 10:56. Про це повідомляє керівник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

Вибухи у Кропивницькому 15 листопада: які наслідки

За словами очільника ОВА, у Кропивницькому ворожий дрон влучив у житловий будинок.

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Згодом стало відомо, що внаслідок атаки в місті постраждали троє людей. Одного чоловіка доправили до лікарні, а ще двоє відмовилися від госпіталізації.

— Деталі з’ясовуються. Будьте в безпечних місцях, — зазначив він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 726-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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