В результате атаки на Одесскую область 20 ноября более 41 тыс. потребителей в Одесском и Раздельнянском районах остались без электричества.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и компания ДТЭК Одесские электросети.

Атака на Одесскую область 20 ноября: что известно

Утром 20 ноября российские войска атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области.

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По данным ДТЭК Одесские электросети, в результате удара более 41 тыс. потребителей в Одесском и Раздельнянском районах остались без света.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре нарушена работа объектов энергосистемы, обеспечивающих электроснабжение региона.

В частности, отключение электричества зафиксировали в Одесском районе и в Одессе.

По предварительным данным, пострадавших в результате атаки на энергетический объект нет.

Отмечается, что энергетики начнут осмотр оборудования и восстановительные работы, как только это позволит ситуация с безопасностью.

В первую очередь планируют восстановить электроснабжение объектов критической инфраструктуры, которые временно работают от автономных источников питания.

После этого специалисты будут восстанавливать электроснабжение жилых домов.

В ДТЭК отметили, что ремонтные бригады будут работать в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть свет потребителям.

Ранее сообщали об аварийных отключениях электроэнергии в четырех областях Украины 20 ноября.

По информации Укрэнерго и ДТЭК, из-за российской атаки на энергетическую инфраструктуру ввели экстренные отключения во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

В Укрэнерго отметили, что ситуация в энергосистеме остается крайне сложной. Энергетики работают над ее стабилизацией и восстановлением электроснабжения потребителей.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 731 сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Одесская ОВА

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