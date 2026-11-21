За последние сутки Силы обороны Украины уничтожили на фронте около 1 730 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 21 ноября

личного состава: около 1 634 860 (+1 730) человек;

танков: 12 485;

боевых бронированных машин: 25 884 (+24);

артиллерийских систем: 52 595 (+21);

РСЗО: 2 289 (+1);

средств ПВО: 1 767 (+2);

самолетов: 452;

вертолетов: 356;

наземных робототехнических комплексов: 3 203 (+7);

БпЛА оперативно-тактического уровня: 615 411 (+1 065);

крылатых ракет: 5 278 (+82);

кораблей и катеров: 35;

подводных лодок: 2;

автомобильной техники и автоцистерн: 177 819 (+283);

специальной техники: 4 921 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 732-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.