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Потери врага на 21 ноября: минус 1 730 оккупантов и 21 артсистемаДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
За последние сутки Силы обороны Украины уничтожили на фронте около 1 730 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага на 21 ноября
- личного состава: около 1 634 860 (+1 730) человек;
- танков: 12 485;
- боевых бронированных машин: 25 884 (+24);
- артиллерийских систем: 52 595 (+21);
- РСЗО: 2 289 (+1);
- средств ПВО: 1 767 (+2);
- самолетов: 452;
- вертолетов: 356;
- наземных робототехнических комплексов: 3 203 (+7);
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 615 411 (+1 065);
- крылатых ракет: 5 278 (+82);
- кораблей и катеров: 35;
- подводных лодок: 2;
- автомобильной техники и автоцистерн: 177 819 (+283);
- специальной техники: 4 921 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 732-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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