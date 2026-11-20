Вибухи у Запоріжжі пролунали зранку 20 листопада під час російської атаки.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Вибухи у Запоріжжі 20 листопада: що відомо

Уранці 20 листопада російські війська атакували FPV-дроном трамвай у Заводському районі Запоріжжя.

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За попередньою інформацією, внаслідок вибухів у Запоріжжі 20 листопада постраждала жінка. Вона дістала осколкові поранення.

Постраждалій надають необхідну медичну допомогу. Інші подробиці та масштаби пошкоджень наразі не уточнюються.

Нагадаємо, що ввечері 19 листопада російські війська також атакували Запорізький район.

За інформацією Михайла Семікіна, внаслідок удару FPV-дрона по селищу Кушугум загинув чоловік.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 731-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

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