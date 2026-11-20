Взрывы во Львове 20 ноября: РФ атаковала энергообъект, повреждено общежитие, есть погибшиеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Взрывы во Львове 20 ноября прогремели во время массированной ракетно-дроновой атаки России на Украину.
Об этом сообщили мэр Львова Андрей Садовый и начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Обновлено в 09:39
Взрывы во Львове 20 ноября: что известно
Мэр сообщил о работе ПВО во Львове и призвал жителей не подходить к окнам, ничего не снимать и оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Позже он предупредил, что группа крылатых ракет Калибр движется в направлении Запада Украины.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что еще две российские крылатые ракеты летят в сторону Львовской области.
По его словам, Львовская область подвергается массированной ракетно-дроновой атаке.
Во Львове и области уже зафиксировали повреждения.
На улице Лазаренко обнаружили обломки ударного беспилотника Shahed. Повреждены два автомобиля, а в общежитии выбиты окна.
На улице Пулюя на тротуаре нашли часть ракеты. На месте работают спасатели.
В селе Лисиничи поврежден частный дом. По предварительной информации, пострадавших и пожара нет.
После отмены воздушной тревоги соответствующие службы осмотрят поврежденные здания и уточнят последствия обстрелов.
Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что российские войска атаковали объект энергетики во Львовской области.
Из-за последствий ударов по энергосистеме НЭК Укрэнерго ввело аварийные отключения электроэнергии во Львовской области.
По словам Козицкого, в ближайшее время планируют перейти на почасовые отключения. Соответствующие графики опубликуют на официальных сайтах Львовоблэнерго.
Также есть попадание в билетный терминал на железнодорожной станции Скнилов.
На данный момент известно, что в результате взрывов во Львове 20 ноября погибли два человека.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 731-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.