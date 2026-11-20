Взрывы во Львове 20 ноября прогремели во время массированной ракетно-дроновой атаки России на Украину.

Об этом сообщили мэр Львова Андрей Садовый и начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Обновлено в 09:39 Сейчас смотрят

Взрывы во Львове 20 ноября: что известно

Мэр сообщил о работе ПВО во Львове и призвал жителей не подходить к окнам, ничего не снимать и оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Позже он предупредил, что группа крылатых ракет Калибр движется в направлении Запада Украины.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что еще две российские крылатые ракеты летят в сторону Львовской области. По его словам, Львовская область подвергается массированной ракетно-дроновой атаке. Во Львове и области уже зафиксировали повреждения. На улице Лазаренко обнаружили обломки ударного беспилотника Shahed. Повреждены два автомобиля, а в общежитии выбиты окна. На улице Пулюя на тротуаре нашли часть ракеты. На месте работают спасатели. В селе Лисиничи поврежден частный дом. По предварительной информации, пострадавших и пожара нет. После отмены воздушной тревоги соответствующие службы осмотрят поврежденные здания и уточнят последствия обстрелов. Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что российские войска атаковали объект энергетики во Львовской области. Из-за последствий ударов по энергосистеме НЭК Укрэнерго ввело аварийные отключения электроэнергии во Львовской области. По словам Козицкого, в ближайшее время планируют перейти на почасовые отключения. Соответствующие графики опубликуют на официальных сайтах Львовоблэнерго. Также есть попадание в билетный терминал на железнодорожной станции Скнилов. На данный момент известно, что в результате взрывов во Львове 20 ноября погибли два человека.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 731-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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