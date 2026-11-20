В результате взрывов в Харькове 20 ноября пострадали как минимум четыре человека.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Взрывы в Харькове 20 ноября: что известно

В ночь на 20 ноября российские войска атаковали Шевченковский район Харькова. По словам мэра Игоря Терехова, вражеский дрон попал в больницу. В результате удара в здании медицинского учреждения выбито более 50 окон. Пострадали четыре человека.

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Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации, в Шевченковском районе Харькова также зафиксировано попадание в припаркованный автомобиль.

В результате — повреждены пять машин на парковке возле жилого комплекса и окна первого этажа многоквартирного дома. На месте удара возник пожар.

Сейчас на местах взрывов в Харькове 20 ноября работают экстренные службы, которые устраняют последствия атаки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 731-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.