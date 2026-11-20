Взрывы в Харькове 20 ноября: россияне ударили по больнице, есть пострадавшиеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
В результате взрывов в Харькове 20 ноября пострадали как минимум четыре человека.
Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Взрывы в Харькове 20 ноября: что известно
В ночь на 20 ноября российские войска атаковали Шевченковский район Харькова. По словам мэра Игоря Терехова, вражеский дрон попал в больницу. В результате удара в здании медицинского учреждения выбито более 50 окон. Пострадали четыре человека.
Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации, в Шевченковском районе Харькова также зафиксировано попадание в припаркованный автомобиль.
В результате — повреждены пять машин на парковке возле жилого комплекса и окна первого этажа многоквартирного дома. На месте удара возник пожар.
Сейчас на местах взрывов в Харькове 20 ноября работают экстренные службы, которые устраняют последствия атаки.
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