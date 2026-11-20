Взрывы в Желтых Водах: повреждены многоэтажки и банк, есть пострадавшиеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Взрывы в Желтых Водах Днепропетровской области 20 ноября прогремели во время российской атаки дронами, в результате которой были повреждены жилые дома, автомобили и коммерческие помещения.
Об этом сообщили начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа и председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Взрывы в Желтых Водах 20 ноября: что известно
Утром 20 ноября российские войска атаковали беспилотниками Желтоводскую общину Каменского района Днепропетровской области.
По словам Николая Лукашука, в результате взрывов в Желтых Водах возникли пожары в квартирах и на балконе многоквартирного дома.
Всего повреждены шесть многоквартирных домов, три легковых автомобиля, банк и магазин.
По информации начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, в результате ударов пострадали пять человек.
В больницу в состоянии средней тяжести доставили двух женщин в возрасте 47 и 70 лет и двух мужчин в возрасте 20 и 51 года.
Еще одна пострадавшая — 87-летняя женщина — будет лечиться амбулаторно.
По данным Днепропетровской ОВА, в течение ночи российские войска более 10 раз атаковали беспилотниками четыре района области.
В Кривом Роге под ударом оказались автозаправочная станция и объекты инфраструктуры.
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