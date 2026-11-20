Взрывы в Желтых Водах Днепропетровской области 20 ноября прогремели во время российской атаки дронами, в результате которой были повреждены жилые дома, автомобили и коммерческие помещения.

Об этом сообщили начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа и председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Взрывы в Желтых Водах 20 ноября: что известно

Утром 20 ноября российские войска атаковали беспилотниками Желтоводскую общину Каменского района Днепропетровской области.

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По словам Николая Лукашука, в результате взрывов в Желтых Водах возникли пожары в квартирах и на балконе многоквартирного дома.

Всего повреждены шесть многоквартирных домов, три легковых автомобиля, банк и магазин.

По информации начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, в результате ударов пострадали пять человек.

В больницу в состоянии средней тяжести доставили двух женщин в возрасте 47 и 70 лет и двух мужчин в возрасте 20 и 51 года.

Еще одна пострадавшая — 87-летняя женщина — будет лечиться амбулаторно.

По данным Днепропетровской ОВА, в течение ночи российские войска более 10 раз атаковали беспилотниками четыре района области.

В Кривом Роге под ударом оказались автозаправочная станция и объекты инфраструктуры.

В Любимовской общине Днепровского района поврежден частный дом.

В Никопольском районе россияне атаковали Никополь и Марганецкую общину. В результате ударов повреждены хозяйственные постройки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 731-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.