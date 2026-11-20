Вибухи у Жовтих Водах Дніпопетровської області 20 листопада пролунали під час російської атаки дронами, внаслідок якої пошкоджено житлові будинки, автомобілі та комерційні приміщення.

Про це повідомили начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа та голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Вибухи у Жовтих Водах 20 листопада: що відомо

Уранці 20 листопада російські війська атакували безпілотниками Жовтоводську громаду Кам’янського району Дніпропетровської області.

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За повідомленням Миколи Лукашука, внаслідок вибухів у Жовтих Водах виникли пожежі у квартирах та на балконі багатоквартирного будинку.

Загалом пошкоджено шість багатоквартирних будинків, три легкові автомобілі, банк і магазин.

За інформацією начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, внаслідок ударів постраждали п’ятеро людей.

До лікарні у стані середньої тяжкості доправили двох жінок віком 47 та 70 років і двох чоловіків віком 20 та 51 рік.

Ще одна постраждала — 87-річна жінка — лікуватиметься амбулаторно.

За даними Дніпропетровської ОВА, протягом ночі російські війська понад 10 разів атакували безпілотниками чотири райони області.

У Кривому Розі під ударом опинилися автозаправна станція та об’єкти інфраструктури.

У Любимівській громаді Дніпровського району пошкоджено приватний будинок.

На Нікопольщині росіяни атакували Нікополь та Марганецьку громаду. Внаслідок ударів пошкоджено господарські споруди.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 730-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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