Аналитики ГУР МО Украины считают, что на поле боя нет никаких признаков, указывающих на готовность России прекратить огонь и начать нормальные переговоры.

ГУР оценило готовность РФ к окончанию горячей фазы войны

Заместитель начальника ГУР МО генерал-майором Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина заявил, что, по оценке разведки, в Москве не рассчитывают на достижение договоренностей или подписание мирного соглашения до конца года.

— Аналитики ГУР МО Украины в своем анализе исходят из того, что на поле боя нет никаких признаков, указывающих на готовность России прекратить огонь и начать нормальные переговоры. Их планы такие, и это то, что они говорят: до конца этого года никаких договоренностей и подписания мирного соглашения не будет, — сообщил он.

Он заявил, что Кремль и в дальнейшем стремится реализовать поставленные перед российской армией цели. Прежде всего, речь идет о полном захвате Донецкой и Луганской областей. По данным украинской разведки, российский Генштаб планирует завершить оккупацию Донецкой области до конца года.

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Напомним, что советник Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Владимир Зеленский предлагает кремлевскому диктатору Владимиру Путину прекратить удары с воздуха и атаки на энергетическую инфраструктуру, зафиксировать линию фронта и перейти к сложным переговорам.

Подоляк также говорил, что президент Украины готов к личной встрече. О возможности такого сценария Зеленский ранее неоднократно говорил в своих выступлениях и заявлениях.

Фото: ГУР

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