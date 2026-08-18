Форвард сборной Португалии и саудовского Аль-Насра Криштиану Роналду заявил, что нынешний сезон, вероятно, станет последним в его профессиональной карьере игрока.

Об этом он сказал в интервью журналу Vogue.

Роналду о завершении карьеры

Текущий контракт Роналду с Аль-Насром рассчитан до июня 2027 года. Португалец неоднократно заявлял ранее о приближении завершения карьеры, но конкретизировал, когда это произойдет.

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В интервью журналу Vogue Роналду отметил, что текущий год может стать последним в карьере.

– Это, вероятно, мой последний год в футболе, и я хочу оставить после себя впечатляющее наследие, – сказал Роналду.

Интервью с журналистами было записано за несколько дней до свадьбы футболиста с Джорджиной Родригес в португальском Кашкайше.

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Футболист заявил, что размышляет, чем будет заниматься после ухода из профессионального спорта. В частности, он планирует уделять больше внимания семье и личным интересам.

– Я уже все спланировал на будущее. У меня столько дел, что трудно выбрать только одно. Поскольку уход из футбола может оставить большую пустоту, нужно заполнять свое время разными способами, а не только одним. А еще – больше развлекаться, больше путешествовать, смотреть и играть в падель, который мне очень нравится, и продолжать наслаждаться тем, что я заработал – тем, что мы заработали. Ведь, в конце концов, это были 25 лет, полные больших жертв, – отметил Роналду.

Ранее Роналду официально заявил, что чемпионат мира-2026 станет для него последним крупным международным турниром в карьере. На мундиале сборная Португалии дошла до 1/8 финала, где уступила Испании.

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