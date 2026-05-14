Ночная атака на Украину: РФ запустила 56 ракет, в том числе Кинжалы, и 675 БпЛА
- В ночь на 14 мая Россия нанесла комбинированный удар по Украине, главным направлением которого был Киев.
- Воздушные силы зафиксировали 731 средство воздушного нападения: 56 ракет разных типов и 675 БпЛА.
В ночь на 14 мая, начиная с 18:00 13 мая, сразу после массированного удара дронов в течение дня (около 800 БпЛА), РФ продолжила атаку Украины.
Россия нанесла комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования, сообщают Воздушные силы ВСУ.
Главным направлением удара был Киев.
Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано и осуществлено сопровождение 731 средства воздушного нападения – 56 ракет и 675 БпЛА:
- 3 аэробалистических ракет Х-47 Кинжал (район пуска – Липецкая область, РФ);
- 18 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска – Брянск, Курск);
- 35 крылатых ракет Х-101 (район пуска – Вологодская область, РФ).
Также Россия запустила по Украине 675 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, баражирующих боеприпасов Бандероль (2 ед.), дронов-имитаторов типа Пародия (из направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ., Гвардейское, Чауда, ВОТ АР Крым).
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 693 цели – 41 ракету и 652 беспилотника разных типов:
- 29 крылатых ракет Х-101;
- 12 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
- 652 вражеских БпЛА разных типов.
Зафиксировано попадание 15 ракет и 23 ударных БпЛА на 24 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 18 локациях.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.