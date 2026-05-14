В ночь на 14 мая, начиная с 18:00 13 мая, сразу после массированного удара дронов в течение дня (около 800 БпЛА), РФ продолжила атаку Украины.

Ночная атака Украины 14 мая

Россия нанесла комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Главным направлением удара был Киев.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано и осуществлено сопровождение 731 средства воздушного нападения – 56 ракет и 675 БпЛА:

3 аэробалистических ракет Х-47 Кинжал

18 баллистических ракет Искандер-М

35 крылатых ракет Х-101

Также Россия запустила по Украине 675 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, баражирующих боеприпасов Бандероль (2 ед.), дронов-имитаторов типа Пародия (из направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ., Гвардейское, Чауда, ВОТ АР Крым).

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 693 цели – 41 ракету и 652 беспилотника разных типов:

29 крылатых ракет Х-101;

12 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

652 вражеских БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 15 ракет и 23 ударных БпЛА на 24 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 18 локациях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

