Прямую трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов между Лионом и Шахтером покажет телеканал Футбол 1.
Во втором матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА донецкий Шахтер на выезде сыграет с французским Лионом. Матч пройдут 2 октября в Лионе на стадионе Парк Олимпик Лионне.
Начало матча в 22:00.
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.Читайте: Результаты и видео матчей 10-го тура УПЛ Украинский уик-энд: успех Зинченко и шикарный ассист Коноплянки УЕФА анонсировала систему VAR в Лиге чемпионов
Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.
Фото: FC Shakhtar.