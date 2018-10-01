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Где смотреть Лион — Шахтер

Прямую трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов между Лионом и Шахтером покажет телеканал Футбол 1.

Во втором матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА донецкий Шахтер на выезде сыграет с французским Лионом. Матч пройдут 2 октября в Лионе на стадионе Парк Олимпик Лионне.

Начало матча в 22:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

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Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Фото: FC Shakhtar.

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