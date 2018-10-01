Пряму трансляцію матчу другого туру групового етапу Ліги чемпіонів між Ліоном та Шахтарем покаже телеканал Футбол 1.

У другому матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар на виїзді зіграє з французьким Ліоном. Матч пройде 2 жовтня у Ліоні на стадіоні Парк Олімпік Ліонне.

Початок матчу о 22:00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: FC Shakhtar.