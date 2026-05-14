Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что нападения на Украину противоречат заявлениям России о её намерениях в отношении мира.

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал призывы к привлечению бывшего канцлера Герхарда Шредера к мирным переговорам.

Он также заявил, что российские атаки против Украины противоречат заявлениям РФ о готовности к миру.

Об этом пишет The Guardian.

Атаки РФ противоречат ее заявлениям о мире — Мерц

В речи в Аахене Мерц подчеркнул, что хотя Украина и Европа “стремятся помочь как можно скорее положить конец этой ужасной войне”, российские атаки противоречат заявлениям Владимира Путина о возможном приближении завершения войны.

— Готовность к переговорам требует готовности к переговорам с обеих сторон, — сказал он.

Также Мерц отверг предложение Путина о том, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер мог бы выступить посредником между Россией и Европой.

— Мы, европейцы, сами решаем, кто будет говорить от нашего имени. Никто другой. Европа имеет возможность помочь сформировать новый мировой порядок, чтобы обеспечить его регулирование нормами и правилами, а не произволом и законом сильнейшего, — говорится в заявлении.

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер является лучшей кандидатурой для переговоров между Россией и Европейским Союзом.

По словам Путина, европейцы должны выбрать такого кандидата, который “не наговорил гадостей” о России.

