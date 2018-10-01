Боксер Александр Усик снова дал ответ на вопрос “Чей Крым?”

Украинский боксер Александр Усик считает, что Крым – божий, и его возвращение в Украину зависит от народа и Бога.

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Об этом он заявил в интервью в программе Гордон на телеканале 112 Украина.

Боксер отметил, что после аннексии Крыма посещать полуостров стало неудобно, но он продолжает поддерживать отношения с друзьями, которые живут там.

– Неудобно ездить, какие границы появились, разногласия между людьми, злость какая-то. Это катастрофа. Конечно, у меня есть мои внутренние переживания. У меня большое количество друзей, тренер мой живет там, мой первый тренер, мой клуб. Конечно, я не прекращаю с ними общаться или ездить туда, потому что у меня там похоронены мои предки, – заявил Усик.

К слову, ранее стало известно сколько заработал Усик за бой с Гассиевым.

Фото: K2 Promotions