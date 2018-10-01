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Усик по-іншому відповів на запитання “Чий Крим?”

Боксер Олександр Усик знову дав відповідь на питання “Чий Крим?”

Український боксер Олександр Усик вважає, що Крим – божий, і його повернення в Україну залежить від народу і Бога.

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Про це він заявив в інтерв’ю у програмі Гордон на телеканалі 112 Україна.

Боксер зазначив, що після анексії Криму відвідувати півострів стало незручно, але він продовжує підтримувати стосунки з друзями, які живуть там.

— Незручно їздити, якісь кордони з’явилися, розбіжності між людьми, злість якась. Це катастрофа. Звісно, у мене є мої внутрішні переживання. У мене велика кількість друзів, тренер мій живе там, мій перший тренер, мій клуб. Звичайно, я не припиняю з ними спілкуватися або їздити туди, тому що у мене там поховані мої предки, – заявив Усик.

До речі, раніше стало відомо скільки заробив Усик за бій з Гассієвим.

Фото: K2 Promotions

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