Владимир Кличко собрал полную коллекцию титулов после завершения карьеры.
Украинский боксер Владимир Кличко получил пояс чемпиона WBC во время церемонии открытия Конгресса WBC, который проходит в Киеве.
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Президент Совета Маурисио Сулейман заявил, что украинец достоин владеть зеленым поясом и вместе с Виталием Кличко, Эвандером Холифилдом и Ленноксом Льюисом вручил титул почетного чемпиона WBC Кличко-младшему.
На сцене Виталий Кличко рассказал, что помешало его брату стать чемпионом WBC в течение боксерской карьеры.
— Есть только одна причина, почему мой брат не владел этим поясом – им владел я. Но теперь и он имеет зеленый пояс в своей коллекции, – сказал Кличко.
Отметим, что Владимир Кличко был чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO, но ни разу в карьере не владел поясом WBC.
Ранее Факты ICTV писали, что Кличко станет преподавателем Гарварда.
Фото: КМДА