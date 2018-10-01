Владимир Кличко собрал полную коллекцию титулов после завершения карьеры.

Украинский боксер Владимир Кличко получил пояс чемпиона WBC во время церемонии открытия Конгресса WBC, который проходит в Киеве.

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Президент Совета Маурисио Сулейман заявил, что украинец достоин владеть зеленым поясом и вместе с Виталием Кличко, Эвандером Холифилдом и Ленноксом Льюисом вручил титул почетного чемпиона WBC Кличко-младшему.

На сцене Виталий Кличко рассказал, что помешало его брату стать чемпионом WBC в течение боксерской карьеры.

— Есть только одна причина, почему мой брат не владел этим поясом – им владел я. Но теперь и он имеет зеленый пояс в своей коллекции, – сказал Кличко.

Отметим, что Владимир Кличко был чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO, но ни разу в карьере не владел поясом WBC.

Ранее Факты ICTV писали, что Кличко станет преподавателем Гарварда.

Фото: КМДА