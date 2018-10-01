PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Владимир Кличко получил пояс чемпиона WBC/

Владимир Кличко получил пояс чемпиона WBC

Владимир Кличко собрал полную коллекцию титулов после завершения карьеры.

Украинский боксер Владимир Кличко получил пояс чемпиона WBC во время церемонии открытия Конгресса WBC, который проходит в Киеве.

Читайте: Усик по-другому ответил на вопрос “Чей Крым?”

Президент Совета Маурисио Сулейман заявил, что украинец достоин владеть зеленым поясом и вместе с Виталием Кличко, Эвандером Холифилдом и Ленноксом Льюисом вручил титул почетного чемпиона WBC Кличко-младшему.

На сцене Виталий Кличко рассказал, что помешало его брату стать чемпионом WBC в течение боксерской карьеры.

— Есть только одна причина, почему мой брат не владел этим поясом – им владел я. Но теперь и он имеет зеленый пояс в своей коллекции, – сказал Кличко.

Отметим, что Владимир Кличко был чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO, но ни разу в карьере не владел поясом WBC.

Ранее Факты ICTV писали, что Кличко станет преподавателем Гарварда.

Фото: КМДА

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Президент Всемирного боксерского совета поблагодарил Кличко за организацию конгресса WBC в Киеве
Перед заседанием Киевсовета: Кличко сыграл популярную песню на гитаре
Кличко поручил проверить конфликтную застройку на Осокорках и остановить ее до решения суда
Кличко разместил видео и напомнил, что Киев готовится к конгрессу Всемирного боксерского совета (WBC)
Володимир Кличко
Кличко станет преподавателем Гарварда
Кличко с большим отрывом выиграл выборы в мэры Киева 2020-го года – КМИС
Кличко: Обновленный стадион Старт откроем в 2019 году
Сломал весло и нырнул: Кличко эпически упал с доски
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка