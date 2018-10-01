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Володимир Кличко отримав пояс чемпіона WBC

Володимир Кличко зібрав повну колекцію титулів після завершення кар’єри.

Український боксер Володимир Кличко отримав пояс чемпіона WBC під час церемонії відкриття Конгресу WBC, який проходить в Києві.

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Президент Ради Маурісіо Сулейман заявив, що українець гідний володіти зеленим поясом і разом з Віталієм Кличком, Евандером Холіфілдом і Ленноксом Льюїсом вручив титул почесного чемпіона WBC Кличку-молодшому.

На сцені Віталій Кличко розповів, що завадило його братові стати чемпіоном WBC протягом боксерської кар’єри.

— Є тільки одна причина, чому мій брат не володів цим поясом – їм володів я. Але тепер і він має зелений пояс в своїй колекції, – сказав Кличко.

Відзначимо, що Володимир Кличко був чемпіоном WBA, WBO, IBF і IBO, але жодного разу в кар’єрі не володів поясом WBC.

Раніше Факти ICTV писали, що Кличко стане викладачем Гарварду.

Фото: КМДА

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