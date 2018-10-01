Володимир Кличко зібрав повну колекцію титулів після завершення кар’єри.

Український боксер Володимир Кличко отримав пояс чемпіона WBC під час церемонії відкриття Конгресу WBC, який проходить в Києві.

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Президент Ради Маурісіо Сулейман заявив, що українець гідний володіти зеленим поясом і разом з Віталієм Кличком, Евандером Холіфілдом і Ленноксом Льюїсом вручив титул почесного чемпіона WBC Кличку-молодшому.

На сцені Віталій Кличко розповів, що завадило його братові стати чемпіоном WBC протягом боксерської кар’єри.

— Є тільки одна причина, чому мій брат не володів цим поясом – їм володів я. Але тепер і він має зелений пояс в своїй колекції, – сказав Кличко.

Відзначимо, що Володимир Кличко був чемпіоном WBA, WBO, IBF і IBO, але жодного разу в кар’єрі не володів поясом WBC.

Раніше Факти ICTV писали, що Кличко стане викладачем Гарварду.

Фото: КМДА