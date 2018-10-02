Международный совет футбольных ассоциаций (ФИФА) увеличит количество игрового времени в футбольных матчах.
Последние годы снизилось время пребывания мяча в движении, поэтому ФИФА приняла решение увеличить количество “чистого” игрового времени, пишет The Times.
ФИФА предложила переход на другую систему с двумя таймами по 30 минут.
Главное ее отличие от нынешней системы – остановка времени в каждый момент, когда мяч покидает линию поля.
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Одним из наглядных примеров необходимости такого решения стал последний матч между Кардифф и Бернли (1:2) в 7-м туре английской Премьер-лиги.
Тогда в целом за поединок мяч был в игре в течение 42 минут и 2 секунды, хотя стандартный игровой время составляет 90 минут.
При этом более восьми минут были потрачены на выполнение аутов капитаном Кардиффа Шоном Мориссона.
ФИФА намерена разработать несколько методов, которые бы в дальнейшем уменьшали подобные задержки времени.
Напомним, ФИФА назвала лучшего футболиста года.
Фото: Michael Müller/Dreamstime.com