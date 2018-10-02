Экс-игрок донецкого Шахтера и сборной Украины поделился ожиданиями от матча второго тура Лиги чемпионов между Лионом и Шахтером.

Экс-форвард донецкого Шахтера Андрей Воробей сделал прогноз на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором горняки сыграють на выезде из Олимпик Лионом.

— Лион способен на многое. Это показала их игра против Манчестер Сити. В чемпионате эта французская команда не проигрывает в пяти последних матчах, поэтому ничья для горняков, считаю, будет хорошим результатом, – сказал Воробей.

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Также футболист уверен, что Паулу Фонсека сможет подобрать оптимальный состав на игру.

— Думаю, Паулу Фонсека в поиске оптимальной кандидатуры на правый фланг обороны. Матвиенко уже третий, после Данченко и Бутко, претендент на эту позицию. То, что Матвиенко забил, это еще ничего не значит, поскольку, опять же, Карпаты не создали столько проблем оранжево-черным, чтобы Шахтеру пришлось попотеть, – добавил Воробей.

А вот сама игра для подопечных Фонсеки во Франции будет непростой.

— Хочется хотя бы ничью. Горнякам во Франции будет очень сложно. Лион – хорошая команда, с мощной атакой. Нельзя хозяевам давать разогнаться, иначе большие проблемы неизбежны.

Напомним, Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов Лион – Шахтер на Фактах ICTV во вторник, 2 октября, в 22.00.

Фото: FC Shakhtar.