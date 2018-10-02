Екс-гравець донецького Шахтаря та збірної України поділився очікуваннями від матчу другого туру Ліги чемпіонів між Ліоном та Шахтарем.

Екс-форвард донецького Шахтаря Андрій Воробей зробив прогноз на матч другого раунду групового етапу Ліги чемпіонів, в якому гірники зіграють на виїзді з Олімпік Ліоном.

— Ліон здатний на багато що. Це показала їхня гра проти Манчестер Сіті. У чемпіонаті ця французька команда не програє в п’яти останніх матчах, тому нічия для гірників, вважаю, буде хорошим результатом, – сказав Воробей.

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Також футболіст впевнений, що Паулу Фонсека зуміє підібрати оптимальний склад на гру.

— Гадаю, Паулу Фонсека в пошуку оптимальної кандидатури на правий фланг оборони. Матвієнко вже третій, після Данченко і Бутко, претендент на цю позицію. Те, що Матвієнко забив, це ще нічого не означає, оскільки, знову ж таки, Карпати не створили стільки проблем помаранчево-чорним, щоб Шахтарю довелося попотіти, – додав Воробей.

А ось сама гра для підопічних Фонсеки у Франції буде непростою.

— Хочеться хоча б нічию. Гірникам у Франції буде дуже складно. Ліон – хороша команда, з потужною атакою. Не можна господарям дати розігнатися, інакше великі проблеми неминучі.

Нагадаємо, Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію матчу другого туру групового етапу Ліги чемпіонів Ліон — Шахтар на Фактах ICTV у вівторок, 2 жовтня, о 22.00.

Фото: FC Shakhtar.